2019/07/02 | 17:25

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 2 يوليو 2019 | 05:24 مساءً | عدد القراءات : 2

مجلس ديالى يقرر عدم تثبيت مدير الاستثمار السابق ويفتح الترشيح لمدراء البلديات

بغداد/..



عقد مجلس محافظة ديالى جلسته الاعتيادية الـ 149، اليوم الثلاثاء، وبحضور ٢١ عضوا.



لاتخاذ عدة قرارات مهمة تتعلق بملف الاستثمار والخدمات والاعمار في المحافظة.

وذكر رئيس المجلس علي الدايني في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، ان" المجلس قرر عدم الموافقة على تثبيت مدير هيأة الاستثمار السابق في ديالى وفتح باب الترشح لمنصب مدير بلدية بعقوبة وباقي مديريات البلديات حسب التوصيف الوظيفي المحدد من قبل وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والضوابط القانونية والادارية المطلوبة".

واضاف الدايني ان" المجلس قرر ايضا مخاطبة ديوان محافظة ديالى من اجل ارسال موازنة تنمية الاقاليم لعام 2019 للمصادقة على مشاريعها واحالتها للتنفيذ".انتهى3

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