المالية النيابية: قانون الخدمة المدنية فهم بشكل خاطئ وتعديله حصل لتحسين رواتب جميع الموظفين

2019/07/02 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن تعديل بعض فقرات قانون الخدمة المدنية الاتحادية حصل لتحسين مخصصات رواتب جميع موظفي الدولة دون خفضها، فيما بينت أن تعديل فقرات القانون فهمت بشكل خاطئ وروج لها بعيدا عن الدقة.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قانون الخدمة المدنية الاتحادية ألغى فقرة […]

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