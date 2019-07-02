2019/07/02 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عصابتين منفصلتين، الوالى بتهمة سرقة مبلغ 33 الف دولار امريكي من منزل، والاخرى بعد قيامها بالسطو المسلح على منزل شرقي وغربي بغداد.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل من القاء القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابتي سرقة شرقي وغربي بغداد وكالة خطوة برس.

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