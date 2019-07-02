2019/07/02 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد يوجه لجنة الشؤون الدينية باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي لمناقشة الخلاف على الاوقاف في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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