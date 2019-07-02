الحداد يوجه باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي لمناقشة الخلاف على الاوقاف في نينوى

2019/07/02 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد لجنة الشؤون الدينية باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي لمناقشة الخلاف على الاوقاف في محافظة نينوى.كما وجه نائب رئيس مجلس النواب لجنة الامن والدفاع ولجنة المهجرين للاستفسار عن امكانية ارجاع النازحين العراقيين على الحدود العراقية السورية ./انتهى

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