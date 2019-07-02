2019/07/02 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… بين المحل السياسي واثق الهاشمي، الثلاثاء، أن الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن هيكلة قوات الحشد الشعبي حصل بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لتخوفها من استهداف قواتها القتالية المتواجدة داخل العراق.وقال الهاشمي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الجانب الأمريكي مارس ضغوطا كبيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاشمي: ضغوط امريكية وراء صدور الامر الديواني الخاص باعادة هيكلة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهاشمي: ضغوط امريكية وراء صدور الامر الديواني الخاص باعادة هيكلة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).