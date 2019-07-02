“بالوثائق” قانون حماية الاطباء يقترب من التنفيذ

2019/07/02 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تنشر “يس عراق” نسخة من الوثائق التي تظهر وصول تنفيذ قانون حماية الاطباء والكوادر الطبية حيز التنفيذ

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