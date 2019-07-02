2019/07/02 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، تخلي تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار مقتدى الصدر عن جميع مناصب الوزراء والدرجات الخاص...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سائرون والفتح يعلنان موقفهما من المطالبة بمناصب في الدرجات الخاصة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سائرون والفتح يعلنان موقفهما من المطالبة بمناصب في الدرجات الخاصة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).