2019/07/02 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، تخلي تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار مقتدى الصدر عن جميع مناصب الوزراء والدرجات الخاص...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سائرون والفتح يعلنان موقفهما من المطالبة بمناصب في الدرجات الخاصة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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