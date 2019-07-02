2019/07/02 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته الى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفع جلسته الى اشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).