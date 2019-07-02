2019/07/02 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

« لقاء السيد قائد العمليات المشتركة مع السيد الأمين العام للجبهة الفيلية »

أستقبل سيادة الفريق ق.خ الركن عبد الأمير رشيد يار الله اللامي / قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات بكل حفاوة عالية وترحيب صادق وتقدير متميز … السيد ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية .

في بداية اللقاء … تقدم السيد ماهر الفيلي بشكره الجزيل وتقديره العالي إلى السيد قائد العمليات المشتركة على دوره الوطني البطولي المشرف في تحقيق النصر العظيم ودحر الإرهاب وما أبده من شجاعة نادرة وقيادة جسورة ، كما وجه شكره الخاص على تخصيص هذا الوقت الطويل لهذا اللقاء والإستماع إلى معاناة المكون الفيلي والتجاوب الحقيقي والتفاعل الصادق معها بكل أمانة وإخلاص وكما معهود في أخلاقه الرفيعة على الرغم من كثرة إنشغالاته ومواعيده وإلتزاماته والمسؤوليات والواجبات الجسام الملقة على عاتقه .

وتم التباحث بين الطرفين حول تنفيذ القرارات والمراسيم والتوجيهات والأوامر العليا الخاصة بإزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي في إطار إختصاص قيادة العمليات المشتركة ودورها الإشرافي على الوزارات والأجهزة الأمنية ( وزارتي الدفاع ، والداخلية ، وأجهزة مكافحة الإرهاب ، والمخابرات الوطني العراقي ، والأمن الوطني ، ومستشارية الأمن الوطني ، وهيئة الحشد الشعبي ) من أجل إعادة الإعتبار الدستوري والقانوني إلى أبناء المكون الفيلي عما تعرضوا له من جرائم الإبادة والتهجير القسري وإيجاد الحلول المعالجات المناسبة بشكل أصولي وقانوني فيما يتعلق بخدمة الضباط والمراتب والمتطوعون وترقياتهم وترفيعاتهم والإعادة إلى الخدمة بمن فيهم المفسوخة عقودهم ومنح الإستحقاقات الوظيفية والقدم الممتاز وآليات إحتساب الرواتب والحقوق التقاعدية والمخصصات والعلاوات السنوية وصرف الفروقات المالية المتراكمة والإجازات الإعتيادية والدراسية والمرضية والخاصة لأداء فريضة الحج والعمرة وتكريم وتخليد حالات التضحية والبطولة والإصابة والإستشهاد جراء الواجب أو بسببه وإمتيازات الجرحى وذوي الشهداء في المكافآت والإلتحاق بالدراسة والزمالات والبعثات على نفقة الدولة والتوظيف في الدوائر الحكومية ومنحهم الأوسمة والأنواط وتسهيل القبول في الجامعات والكليات والمعاهد العسكرية والأمنية وإنصاف أصحاب الشهادات الثانوية والجامعية وإدخالهم في الدورات الحتمية وإمتحانات الكفاءة والترقية لمنحهم رتبة ضابط وشمولهم بالتدريب والتأهيل والتطوير المستمر والإنتدابات والإيفادات الخارجية والنظر في طلبات التنقلات والإشكاليات والقضايا الخاصة والعائلية والعقوبات التأديبية والمجالس التحقيقية وفتح باب التظلمات وتعزيز طرق المراجعة والطعن تطبيقاً لمبادئ العدالة على ضوء قرارات العفو الخاص والعام ومراعاة مبدأ المساواة بين منتسبي الأجهزة الأمنية من حيث الراتب والإمتيازات وتشكيل اللجان الخاصة لتدقيق معاملات الترقية وغيرها وإحالتها إلى مجلس الدفاع واللجنة الوزارية للأمن الوطني والقائد العام للقوات المسلحة لإستصدار الأوامر الديوانية المطلوبة لذلك .

وفي ختام اللقاء الكريم أعرب سيادة الفريق ق.خ الركن عبد الأمير رشيد يار الله اللامي عن إستعداده التام لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة بكل ما يمتلكه شخصه الكريم وقيادة العمليات المشتركة من إمكانيات وجهود وطاقات في سيبل خدمة أبناء الشعب العراقي العزيز وقواته العسكرية والأمنية المظفرة ومنهم أبناء المكون الفيلي الأعزاء … موضحاً أن مكتبه مفتوح في أي وقت لكل قضية عادلة وبكل رحابة صدر تكرار مثل اللقاءات بشكل مستمر من الإطلاع والمتابعة لكل المستجدات والتطورات وإستلام جميع الطلبات والمقترحات من الجبهة الفيلية من أجل إنصاف هذا المكون المضطهد … ومن جانبه ثمن السيد ماهر الفيلي الجهود الوطنية المشرفة لسيادة قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات .

ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية

#المكون_الفيلي

#الجبهة_الفيلية

#الأمين_العام_للجبهة_الفيلية

#ماهر_الفيلي

#كلنا_الجبهة_الفيلية

#الصوت_الفيلي_الحر

Ü النقال والفايبر (07708844144) – عنوان البريد الإلكتروني / Fayleesociety@gmail.com – فيس بوك /FrontFaily – تويتر / @FailiFront – جمهورية العراق / مدينة بغداد – حي 14 تموز / شارع فلسطين – قرب ساحة بيروت – محلة (508) – شارع (11) / نهاية تقاطع مطعم الصخرة سابقاً بإتجاه قناة الجيش – مجاور مركز شرطة القناة وثانوية المتميزين – ص.ب (38128) / مكتب بريد فلسطين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (« لقاء السيد قائد العمليات المشتركة مع السيد الأمين العام للجبهة الفيلية ») نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (« لقاء السيد قائد العمليات المشتركة مع السيد الأمين العام للجبهة الفيلية ») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).