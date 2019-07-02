أسخى رجل في العالم.. حياة متواضعة وتبرعات بالمليارات

2019/07/02 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عاد رجل الأعمال الأميركي، وارين بافيت، مجددا إلى الواجهة، بعدما أعلن تبرعا "سخيا" يقدر بـ3.6 مليار دولار من أسهم مجموعته الاقتصادية "بركشاير هاثاوي"

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