مقتل 14 بحارا من الجيش الروسي بحريق غواصة

2019/07/02 | 17:42

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لقى 14 من البحارة حتفهم في حريق شب على متن غواصة روسية صغيرة معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة في قاعدة عسكرية في

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