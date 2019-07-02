المالية النيابية: قانون الخدمة المدنية فهم بشكل خاطئ وتعديله حصل لتحسين رواتب جميع الموظفين

2019/07/02 | 17:44

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بغداد :سومر نيوز

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن تعديل بعض فقرات قانون الخدمة المدنية الاتحادية حصل لتحسين م...

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