2019/07/02 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حثت فرنسا إيران يوم الثلاثاء على العدول سريعا عن أول تحرك كبير لها ينتهك الاتفاق النووي وندد الرئيس دونالد ترامب بتلك الخطوة ووصفها بأنها ”لعب بالنار“ بينما تحاول قوى عالمية منع حدوث مواجهة بين واشنطن وطهران.وقالت الصين، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي في عام 2015 مثل فرنسا، إنها تأسف لهذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تحث إيران على العدول عن انتهاك الاتفاق النووي والصين تعبر عن أسفها وكالة خطوة برس.

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