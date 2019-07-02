بشير صقر - للذين يحددون قامات البشر وأوزانهم استنادا لجدول المرتبات – بالبنك العربى الإفريقى

2019/07/02 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر •كيف ولم تمت الإطاحة بإدارة البحوث فى غمضة عين..؟•رسالتى لعبد المنعم رشدى وفلول " مدرسة المِعلمين "•لقاء العاملين بالعضو المنتدب وتصريحه بتخلف العربى الإفريقى•السمات المشتركة للبنك في كل عهوده والعداء للبحث العلمى•كيف تسبب الانفراد بالقرار لخسارة البنك 1200 مليون دولار عام 1985 •الخلل البنيوى في تشكيل مجلس الإدارة والتواطؤ أداة التخلص من نجاح وأمانة مح......

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