“بالوثائق” المالية تطلق مستحقات المحاضرين المجانيين ومخصصات الخطورة لذوي المهن الصحية في واسط

2019/07/02 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أطلقت وزارة المالية ، الثلاثاء، مستحقات المحاضرين المجانيين المنسوبين الى تربية محافظة واسط ، بالاضافة الى مخصصات ذوي المهن الصحية من خلال مناقلة مبلغ اكثر من ثمانية مليارات دينار .

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