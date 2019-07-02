2019/07/02 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الثلاثاء، القاء القبض على متهم حدث اعترف بسرقة أجهزة موبايل في قضاء الشطرة.

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