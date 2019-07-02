2019/07/02 | 17:52

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انتخاب النائب وليد السهلاني رئيسا للجنة الخدمات النيابية

انتخاب النائب عن كتلة بدر وليد السهلاني رئيسا للجنة

الخدمات والنائبة عائشة المساري نائبا للرئيس والنائب بيستون مقررا

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