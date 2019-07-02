التربية تحدد موعد الاختبار التمهيدي للطلبة الموهوبين

2019/07/02 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حددت وزارة التربية - هيأة رعاية الموهوبين موعد الاختبار التمهيدي للترشيح لدخول الاختبار النهائي للطلبة الموهوبين.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" الهيأة حددت موعد الاختبار يوم السبت الموافق 20 تموز 2019 الساعة الثامنة صباحاً في مدارس الموهوبين {بغداد ، البصرة ، نينوى ، الانبار ، ذي قار ، ميسان ، النجف الاشرف}".وأضافت، انه" على الطلبة المتقدمين للاختبار التواجد في الزمان والمكان المحددين وإحضار ما يثبت هوية الطالب".انتهى

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