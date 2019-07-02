بالصور.. تصميم صادم لجهاز آيفون 2019

2019/07/02 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..تحققت الآن مخاوف المستخدمين حول التصميم القبيح لجهاز آيفون 2019، عندما عرض حساب ”Filip Koroy“ على يوتيوب حافظات لآيفون 11، التي تؤكد أسوأ مخاوف المستخدمين من رحيل مصمم ”أبل“ الرئيسي جوناثان إيف، بحسب تقرير في موقع ”فوربس“ الأمريكي .وذكر التقرير، أن التسريبات كانت صحيحة، وأن شركة أبل ستمنح آيفون 11 تصميمًا هي […]

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