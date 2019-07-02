2019/07/02 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الثلاثاء، عن القبض على احد عناصر داعش في حي الاعلام في الجانب الايسر لمدينة الموصل.وقال معن في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى، ألقى القبض على احد عناصر داعش الإرهابية والذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على احد عناصر داعش في أيسر الموصل وكالة خطوة برس.

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