موسع.. مجلس النواب يمدد فصله التشريعي شهرا واحدا وينهي قراءة وتعديل موازنة 2019

2019/07/02 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب في جلسته الثلاثون التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس ‏المجلس ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي،‏ ‏اليوم الثلاثاء، بحضور 172 نائبا، قراءة خمسة قوانين من بينهامقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة ‏لعام 2019 ومدد الفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا.

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