مجلس النواب يرفع جلسته دون تحديد موعد الجلسة المقبلة

2019/07/02 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب جلسته ، وسيتم الابلاغ عن موعد الجلسة المقبلة لاحقا ./ انتهى

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