الكعبي يؤكد ضرورة تعديل قانون المحافظات بما يسهم في توسيع صلاحيات رؤساء الوحدات الادارية

2019/07/02 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اهمية تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ، بما يسهم في توسيع وتنظيم صلاحيات رؤساء الوحدات الإدارية وضمان توزيع المهام والمتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات ، مؤكدا سعي مجلس النواب لوضع خارطة صحيحة – ستراتيجية لبناء الدولة في المرحلة المقبلة .وقال خلال ترؤسه اليوم اجتماعا […]

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