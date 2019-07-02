سبعون مسيحياً ومسيحية من تللسقف يثبتون وجودهم في مخيمّ كشفي في منطقة كوماني

2019/07/02 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “مع يسوع نُكمل مسيرتنا” أقيم مخيم روحي لأكثر من سبعين عضواً من لقاء المحبة لشبيبة المرحلة المتوسطة في منطقة كوماني/ كنيسة مريم العذراء ولمدة يومين.إنطلقت حافلات النقل فجراً من تللسقف بإتجاه كوماني لتصلها عند الساعة ٩:٣٠ صباحاً وكان في إستقبال الشبيبة كادر من النشطاء ، بدأت …

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