بالفيديو… قائد بالتحالف الدولي يؤكد استمرار تدريب القوات العراقية

2019/07/02 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن اللواء كريستوفر غيكا (الجيش البريطاني) نائب القائد الإستراتيجي والمعلوماتي في عمليات العزم الصلب في العراق، عن استمرار تدريب القوات المسلحة العراقية من قبل قوات التحالف.

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