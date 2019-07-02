غاز الشمال يواصل تحضيراته لدوري التأهيل الكروي

2019/07/02 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك / مهدي الربحاوي

يواصل فريق غاز الشمال في كركوك تحضيراته للدخول في التصفيات النهائية المؤهلة للدوري الممتاز التي تنطلق الاسبوع المقبل في محافظة كربلاء ضمن المجموعة الاولى التي تمثل اندية كربلاء و الجنسية والقاسم وسامراء بالاضافة الى غاز الشمال .

مدرب الشمال اكد ان تحضيرات فريقه ليست على قدر مستوى المجموعة التي سيواجهها في التصفيات النهائية الاسبوع المقبل عازيا ذلك الى صعوبة الوضع المالي الراهن الذي تمر به ادارة النادي .

وافاد عماد قادر « بان فرق مجموعتنا بدأت تحضيراتها في وقت مبكر ولديها الامكانيات المالية الجيدة التي تتيح لهم استقطاب لاعبين بمستوى عال على العكس من نادينا الذي اعتمد على اللاعبين المحليين من ابناء محافظة كركوك .



واضاف « ان طموحاتنا التاهل الى دوري الكبار لتحقيق حلم ابناء كركوك في دوري الكبار بعد غياب فترة طويلة ، ونعمل حاليا وفق ما اتيح لنا من امكانيات بسيطة سواء من مباريات تجريبية او فترة اعداد تفتقر الى ابسط مقومات المنافسة .

من جانبه اكد الامين المالي للنادي صعوبة الوضع الحالي بسبب تاخر اطلاق المنح المالية المخصصة لغاز الشمال من قبل الشركة المسؤولة عنه على الرغم من الموافقات الرسمية التي تم الحصول عليها من قبل اللجنة الرياضية العليا في وزارة النفط .

واضاف حسين ضاحي عبد « ان الضائقة المالية التي يمر بها النادي ليست وليدة اللحظة وانما تزامنت مع بداية التصفيات المؤهلة الى الدوري الممتاز ، الامر الذي جعلنا نعتمد بشكل اساس على ابناء محافظة كركوك ممن مثلو الفريق في المواسم الماضية كون الادارة غير قادرة على توفير عقود مالية للاعبين المحترفين من خارج المحافظة فضلا عن المحترف النيجيري الذي لم يستلم راتبه منذ اربعة اشهر .

وناشد الامين المالي وزارة النفط الى ضرورة الاسراع باطلاق المنحة المالية لتكملة مشوار التاهل الى مصاف دوري النخبة لا سيما ان غاز الشمال يمثل الامل الوحيد لابناء المحافظة للتواجد في دوري الاضواء.

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