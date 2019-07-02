تشيلي يحلم بثلاثية تاريخية في كوبا أميركا

2019/07/02 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بورتو اليغري /أ ف ب

يقف منتخب تشيلي على عتبة إنجاز تاريخي اذ يحلم بتتويج ثالث على التوالي في مسابقة كوبا اميركا التي تستضيفها البرازيل، عندما يواجه نظيره فجر الخميس البيروفي في الدور نصف النهائي في بورتو أليغري.

وتسعى تشيلي لتعويض خيبة عدم تأهلها الى مونديال روسيا 2018 بعد تزعمها لمنتخبات اميركا الجنوبية عامي 2015 و2016، باللقب القاري الثالث في إنجاز غير مسبوق منذ 72 عاما.

وتشاء الصدف، في حال تحقيق تشيلي للثلاثية، أن تعادل منتخب الارجنتين صاحب الانجاز الوحيد المماثل في المسابقة باحرازه اللقب اعوام 1945 و1946 و1947، خصمها المفضل في النهائيين القاريين اللذين انتهيا بركلات الترجيح: فازت تشيلي بلقبها الاول القاري عام 2015 على ارضها، قبل أن تكرر السيناريو ذاته في العام التالي خلال النسخة المئوية لكوبا أميركا التي اقيمت في الولايات المتحدة الاميركية.

يقول لاعب خط الوسط آرتورو فيدال قبل نصف النهائي المرتقب «نريد ان ندخل التاريخ مع هذه الثلاثية»، وأن الفوز بالكاس للمرة الثالثة «هو حلمنا».



كلمات لاعب برشلونة الاسباني تتعارض مع تصريحات مدرب المنتخب الكولومبي رينالدو رويدا الذي يؤكد أن الثلاثية ليست سوى «مسألة ثانوية»، فالافضلية القصوى تبقى للتأهل الى المونديال المقبل في قطر 2022.

اعتبرت كوبا اميركا في نسختها الحالية بمثابة ولادة جديدة لمهاجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز، ضحية الاصابات المتكررة، حيث لم يسجل إبن الثلاثين عاما سوى هدفين بقميص «الشياطين الحمر» الموسم المنصرم.

وعادل سانشيز في غضون مباراتين في كوبا اميركا مع منتخب بلاده معدل اهدافه مع يونايتد، بفضل رأسية من رباعية امام اليابان، وتسديدة رائعة امام الاكوادور 2-1، مسجلا هدف تأهل بلاده الى ربع النهائي.

وترك سانشيز افضل هداف في تاريخ «لا روخا» مع 43 هدفا، بصماته مجددا في الدور نصف النهائي بتسجيله ركلة الجزاء الاخيرة امام كولومبيا (5-4) بعد التعادل السلبي في الوقت الاصلي.

وبامكان التشيلي ان تعتمد ايضا على فيدال الذي استعاد روحية «المقاتل» بعد فترة صعبة مع النادي الكاتالوني.



في سن الـ 32 عاما، يؤلف مع تشارلز أرانغيز الثلاثيني، والشاب الموهوب إيريك بولغار (25 عاما) ثلاثيا متفجرا في خط الوسط.

على الورق اعتقد الجميع ان الاوروغواي ستضرب موعدا مع تشيلي في نصف النهائي، ولكن المنتخب الاكثر تتويجا في القارة مع 15 لقبا، سقط أمام البيرو بركلات الترجيح (4-5) بعد تعادلهما سلبا في الوقت الاصلي.

ووعد مدرب البيرو الارجنتيني ريكاردو غاريكا الملقب بـ «النمر» بأن فريقه يملك الامكانات للعب امام التشيلي بصورة أفضل من تلك التي ظهر بها امام الاوروغواي في ربع النهائي، حيت لم يتمكن البيروفيون من تسديد اي كرة بين الخشبات الثلاث للـ «سيليستي».

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