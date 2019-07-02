البرلمان يمدد فصله التشريعي شهرا واحدا وينهي قراءة اربعة قوانين

2019/07/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب في جلسته الثلاثي التي ‏عقدت ‏بحضور 172 نائبا ، قراءة خمسة قوانين من بينها مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة ‏لعام 2019 ومدد الفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا.وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان” ان نائب رئيس البرلمان حسن كريم الكعبي افتتح جلسة اليوم، و تم تأجيل التصويت على الطعون المقدمة بشان […]

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