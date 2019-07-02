2019/07/02 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي اليوم الثلاثاء عن حجز كمية من الواح شمع العسل ونباتات مائية مجهولة مخالفة لضوابط الأستيراد كان يروم احد المسافرين إدخالها عبر صالات القدوم في مطار بغداد الدولي دون استحصال موافقات استيرادية في مخالفة للضوابط والتعليمات المتبعة .وقالت الهيئة العامة للكمارك انها وبناءا على رأي المحجر الزراعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:حجز الواح شمع العسل ونباتات مائية مجهولة مخالفة للضوابط في مطار بغداد الدولي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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