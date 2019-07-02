2019/07/02 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو لتشكيل مجلس الخدمة العامة لانقاذ الوظيفة العمومية في البلاد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/02 | 18:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو لتشكيل مجلس الخدمة العامة لانقاذ الوظيفة العمومية في البلاد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو لتشكيل مجلس الخدمة العامة لانقاذ الوظيفة العمومية في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).