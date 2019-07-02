الحرس الثوري الإيراني يقتل إرهابيين اثنين على الحدود مع تركيا

2019/07/02 | 18:51

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، مقتل شخصين وجرح آخرين من مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى إيران عبر الحدود التركية.وقالت وكالة "فارس" الإيرانية نقلاً عن العلاقات العامة لفيلق "حمزة" للمشاة في الحرس الثوري الإيراني: "تم قتل اثنين وجرح باقي أعضاء مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى الأراضي الإيرانية عند المنطقة الحدودية مع تركيا في محافظة أذربيجان الغربية".وأضافت، أن "عناصر حرس الحدود التابعة للحرس الثوري تقتل اثنين خلال الاشتباك مع المجموعة الإرهابية".وأكدت: "تمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال كانت بحوزة الإرهابيين".

بغداد اليوم _ بغداد

عدّت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الضربات الاسرائيلية الأخيرة ضد سوريا "تهديدا" للأمن القومي لدول الشرق الأوسط.

وقالت المتحدث باسم الوزارة الروسية ماريا زاخاروفا في تصريحات صحافية: "نحن قلقون ب

بغداد اليوم- متابعة

أدى انفجار ناقلة للغاز المسال في ميناء تركي، الثلاثاء، إلى مقتل شخص وإصابة 15 آخرين على الأقل بجروح، فيما لم تحدد حتى الآن أسباب الانفجار.

وذكرت شركة بتكيم لصناعة البتروكيماويات أن "انفجاراً في ناقلة لغاز البترول المسال أ

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إيران تلعب بالنار من خلال تجاوزها الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي.

وقال ترامب، خلال فعالية أقيمت، الاثنين، في البيت الأبيض، ردا على سؤال حول ما إذا كان

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