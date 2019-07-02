2019/07/02 | 18:54

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السيناتور منيندرز : وزير الخارجية الأميركي سيكون مجبراً وفقاً للقانون على إيقاف جميع مبيعات السلاح للإمارات أذا ثبتت صحة التقارير

الثلاثاء

02

تموز

2019 :

06:27 pm

29

السيناتور منيندرز : وزير الخارجية الأميركي سيكون مجبراً وفقاً

للقانون على إيقاف جميع مبيعات السلاح للإمارات أذا ثبتت صحة التقارير

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