2019/07/02 | 18:54

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روسيا تصدر بيان بشأن ضربات الكيان الاسرائيلي على سوريا

اعتبرت الخارجية الروسية أن ضربات الكيان الإسرائيلي المستمرة على

سوريا تهدد الاستقرار الإقليمي وتمثل تصعيدا يثير قلق موسكو.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر

على موقع الوزارة: "بالفعل وجهت الطائرات التابعة للكيان الاسرائيلي

ليلة 1 يوليو، بعد قدومها من المجال الجوي للبنان، سلسلة من الضربات

الصاروخية إلى الأراضي السورية طالت ريف حمص ومحيط دمشق.



وتم اعتراض

جزء من الصواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي السورية.



ونفذت بعض الضربات

في قرب مباشر من الأحياء السكنية...



وأصبحت هذه العملية الإسرائيلية

الأكبر من نوعها منذ مايو 2018".وأضافت زاخاروفا أن موسكو تشعر بقلق بالغ من هذا التطور معتبرة أنه

يمثل تصعيدا للوضع. يتبع...

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