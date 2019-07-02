بعد صدور الأمر الديواني الخاص بالحشد..الفتح يبدي تخوفه من عودة الارهاب وعناصره لجرف النصر وسامراء

2019/07/02 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أبدى تحالف الفتح، الاثنين، مخاوفه من تحريك قطعات الحشد على اثر الأمر الديواني الصادر يوم امس، وفيما ابدى تخوفه من عودة داعش لجرف النصر وسامراء، بين ان فصائل الحشد اعرف بجغرافيا المنطقة.وقالت النائب عن الفتح ميثاق الحامدي لـ/ المعلومة /، ان “فصائل الحشد الشعبي لديها معرفة بجغرافيا بعض المناطق العصية على […]

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