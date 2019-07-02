متى يحكمنا الأحياء؟!!

2019/07/02 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الواقع العربي محكوم بالأموات ، ولا يوجد أثر للأحياء فيه ، ولهذا فهو يؤكد آليات الموت ويترجمها بحرفية واضحة.فكأننا لا يوجد عندنا أحياء يفكرون ويجتهدون ، وإنما أمواتنا هم المتحكمون بالحاضر والمستقبل ، ويدل على ذلك ما يسود في الإعلام وخطب القادة والحكام ، فجميعهم إلا فيما ندر يتكلمون بلسان الأموات ويعبرون عن رؤاهم […]

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