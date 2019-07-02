من يدفع ثمن الإرهاب؟

2019/07/02 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بؤرة السرطان الخبيثة قد ترتكز في جزء صغير من الجسد، وبعد تمكنها لا تلبث أن ترسل خلاياها المنشطرة المسرطنة، عبر الممرات اللمفاوية، والشرايين، بذور تخريب مستقبلي يتجه لسائر أعضاء الجسد، المركزي منه، والطرفي، لتكرار ما حصل في منطقة البداية، بشكل غادر مرعب مهلك، مفاجئ.والإرهاب كذلك، مرض سرطاني أصاب جزءاً من الشرق الأوسط، وقد استمرت […]

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