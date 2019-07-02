النحات محمد غني حكمت الذي نثر إبداعاته في ساحات بغداد

2019/07/02 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذا كانت الساحة التشكيلية البغدادية قد بدأت على يد البغدادي الضابط العثماني المتقاعد عبد القادر الرسام الذي صدق من سماه أبا الرسم ببغداد في العهد الحديث ثم جاءوا أعلام النحت والرسم من محمد سليم الى محمد صالح وعاصم حافظ وأكرم شكري وفائق حسن وحافظ الدروبي وجواد سليم وجميل حمودي ومديحة عمر وغيرهم ممن نشأوا في […]

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