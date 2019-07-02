2019/07/02 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YXfx17KvZp8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد اللطيف: البعض يعتقد أن ضم الحشد للمؤسسة العسكرية سيولد خلافات مع عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد اللطيف: البعض يعتقد أن ضم الحشد للمؤسسة العسكرية سيولد خلافات مع عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).