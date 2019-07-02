برشلونة يحدد موعد تقديم فرينكي دي يونج

2019/07/02 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي برشلونة لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تحديد موعد تقديم لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.وسيتم تقديم دي يونج حسبما أكد البيان الرسمي يوم الجمعة القادم الموافق للخامس من تموز / يوليو الجاري ، وذلك في حفل سيقام في ملعب كامب نو في الساعة 19:00 مساءً.وسيوقع

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