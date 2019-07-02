ليبيا أمام مفترق خطير

2019/07/02 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرب التي نشبت يوم 4 أبريل (نيسان) الماضي، من قبل قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بغرض القضاء على الجماعات المسلحة في طرابلس، ابتدأت بدخول قواته، من دون إطلاق نار، إلى مدينة غريان، في جبل نفوسة، على بعد 80 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة.في اليومين الماضيين، استردت قوات حكومة الوفاق المدينة بعد قتال دموي […]

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