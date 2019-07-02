المغرب:جريمة اغتصاب بشعة “صرخات الضحية أيقظت الجيران والكل يتفرج”

2019/07/02 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قرية “تنانت” المغربية، التي تبعد عن مدينة مراكش بحوالي 118 كلم، محاولة اعتداء وحشية على معلمة من قبل شخص تسلل إلى مسكنها ليلاً وهو مخمور محاولاً الفتك بها على الرغم من صرخاتها التي أيقظت الجيران.وتم توقف المتهم في أعقاب الجريمة التي وقعت في الأسبوع الماضي، حين هاجم منزل معلمة في مسكنها، واعتدى عليها

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