“بالفيديو” السهيل يحبط آمال حملة الشهادات العليا: لسنا وحدنا المعنيون بتعيينهم وعلى الوزارات الاخرى اخذ دورها

2019/07/02 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل موقفا محبطا لآمال حملة الشهادات العليا الذين يترقبون إجراءا من الوزارة لزجهم في الجامعات والمعاهد والكليات الاهلية.وقال السهيل في مقابلة متلفزة رصدتها “يس عراق”، إن “وزارة التعليم العالي غير مسؤولة وحدها عن تعيين حملة الشهادات العليا بل يجب على الوزارات والجهات الاخرى اخذ […]

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