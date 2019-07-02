رفع الكتل الكونكريتية عن 65 موقعاً حكومياً في الشهرين الماضيين

2019/07/02 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، رفع الكتل الكونكريتية عن 65 موقعاً حكومياً خلال 60 يوماً فقط.

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