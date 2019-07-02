كتلة الجيل الجديد تقدم طلبا لرئاسة البرلمان بتغيير اسمها

2019/07/02 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت كتلة حراك الجيل الجديد، طلبا الى رئاسة مجلس النواب، بتغيير اسمها الى كتلة المستقبل.

وأشار رئيس الكتلة رابون معروف في تصريح، ان الكتلة طلبت من رئيس البرلمان، ونائبه الأول، إبلاغ الكتل الأخرى في البرلمان بالاسم الجديد للكتلة، فيما أكد عضو الكتلة سركوت شمس الدين، ان تغيير الاسم، سيكون بعد اكمال عدد من الإجراءات القانونية، مبينا ان الأعضاء الأربعة للكتلة في البرلمان العراقي، لا علاقة لهم، من الان وصاعدا، مع حراك الجيل الجديد.

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