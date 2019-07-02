أمانة بغداد تعلن حصيلة رفع الكتل الكونكريتية عن المواقع الحكومية خلال شهرين

2019/07/02 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، رفع الكتل كونكريتية عن 65 موقعاً حكومياً في 60 يوماً فقط.

وذكرت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه” بالتعاون مع

قيادة عمليات بغداد والفرقة الخاصة التابعة لمكتب رئيس الوزراء تم رفع الكتل

الكونكريتية عن 65 موقعاً وبناية حكومية وفي اماكن مختلفة ومتفرقة من العاصمة

بغداد خلال شهري آيار وحزيران الماضيين فقط “.

واكدت

ان” عملية رفع الكتل الكونكريتية والتجاوزات سهل من حركة السير والمرور واظهر

الفضاءات والساحات العامة وساهم بتقليل الزخم المروري بشكل كبير”.

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