تعرض الخط الناقل (كركوك – بيجي) إلى عمل تخريبي بعبوة ناسفة

2019/07/02 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أعلنت

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم الثلاثاء، تعرض الخط الناقل

(كركوك – بيجي) إلى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة على قواعد البرج.

وذكرت

الشركة العامة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الخط

الناقل كركوك – بيجي ٤٠٠ ك.ف، تعرض اليوم إلى عمل تخريبي بتفجير عبوة ناسفة على

قواعد البرج المرقم (١٥٠)، مما أدى الى ميلان البرج مع بقاء الخط بالعمل تحديدا في

منطقة الرياض، بمحافظة كركوك”.

وبحسب

البيان، وجهت الشركة رسالة لمواطني محافظة صلاح الدين، أن “يوم غد سوف يتم

اطفاء خط كركوك – بيجي ٤٠٠ ك.ف، بحسب توجيهات المدير العام المهندس خالد غزاي، لكي

تتمكن ملاكاتنا من اجراء الصيانة اللازمة للبرج المائل المرقم (١٥٠) والذي تعرض

لتفجير عبوة ناسفة”.

ولفتت

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، إلى أن “وقت الاطفاء سيكون

من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساءاً من يوم غد الاربعاء الموافق

3 تموز 2019”.

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