2019/07/02 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج، عن احباط محاولة تفجير عجلة مفخخة واعتقال المتورطين بعملية تفخيخها بعملية امنية استباقية وسط مدينة الرمادي.وقال رزيج في تصريح لـ” العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى، ان “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار وبالتنسيق مع جهاز المخابرات احبطا عملية تفجير عجلة مفخخة وسط مدينة الرمادي”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الامنية تحبط عملية تفجير سيارة مفخخة في الرمادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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