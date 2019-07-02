نيجيرفان البارزاني وبلاسخارت يبحثان مسار العلاقات بين بغداد وأربيل

2019/07/02 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، والمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جنين بلاسخارت، نتائج اجتماعات البارزاني في بغداد وخطوات تشكيل حكومة الإقليم.

وأكد البارزاني خلال استقباله بلاسخارت، استعداد إقليم كردستان لخوض أي حوار لحل المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية، وفقاً لخارطة طريق مناسبة، معربا عن أمله بتواصل اللقاءات مع المسؤولين بالأمم المتحدة، بهدف اطلاع المنظمة الدولية عن كثب، على المشاكل التي تواجه العراق.

من جهتها، أكدت بلاسخارت، أن بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دوراً ملموساً في الحوار بين أربيل وبغداد، وفي حل مشاكل العراق بصورة عامة، خاصة بالذكر تلك المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والداخلة ضمن المادة مئة واربعين من الدستور العراقي، مبدية ترحيب الأمم المتحدة بنتائج زيارة البارزاني الأخيرة الى بغداد.

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