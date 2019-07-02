اسود الرافدين يرتدون قمصان من صناعة ايطالية ببطولة غرب آسيا

2019/07/02 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، يحيى زغير، أن المنتخب الوطني سيرتدي قمصان من تجهيز شركة “جيفوفا” الايطالية خلال بطولة غرب آسيا المقبلة.وقال زغير لـ/ المعلومة /، إن “المنتخب الوطني سيرتدي تجهيزات جيفوفا ابتداء من بطولة غرب آسيا المقرر اقامتها خلال شهر اب القادم”.واوضح أن “منتخب الناشئين ارتدى تجهيزات جاكو […]

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